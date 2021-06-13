13.06.2021 (06:00)
Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в заплыве вдоль мыса Басаргина
Во Владивостоке состоялся традиционный заплыв вдоль мыса Басаргина, посвящённый Дню России. Это соревнование по плаванию на открытой воде проводится с 2014 года и его организатором является Федерация подводного спорта Приморского края. Тихоокеанский флот оказал помощь организаторам и своими плавсредствами обеспечил безопасность пловцов на всей дистанции.
В заплыве приняли участие около пятидесяти любителей плавания, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота. Это соревнование является хорошей тренировкой перед марафонским заплывом на 12 километров через Амурский залив, где флотские спортсмены также попробуют свои силы.
Стартовав в бухте Соболь, пловцы преодолели дистанцию в пять километров и благополучно финишировали в бухте Париса.
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