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13.06.2021 (05:00)

Командиры батальонов Амурского общевойскового объединения ВВО сдали нормативы по физической подготовке

Офицеры выполнили нормативы по физической подготовке в ходе сбора с командирами батальонов соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.

Военнослужащие показали свои навыки в ряде силовых упражнений, таких как подтягивание на перекладине, жиме штанги, толчке двух гирь. Выполнили упражнения на быстроту и выносливость.

По результатам сдачи физической подготовки, каждый военнослужащих получил индивидуальную оценку.

Физическая подготовленность военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, является одним из неотъемлемых факторов успешного выполнения поставленных задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Физподготовка , Восточный военный округ
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