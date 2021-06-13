13.06.2021 (05:00)
Командиры батальонов Амурского общевойскового объединения ВВО сдали нормативы по физической подготовке
Офицеры выполнили нормативы по физической подготовке в ходе сбора с командирами батальонов соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.
Военнослужащие показали свои навыки в ряде силовых упражнений, таких как подтягивание на перекладине, жиме штанги, толчке двух гирь. Выполнили упражнения на быстроту и выносливость.
По результатам сдачи физической подготовки, каждый военнослужащих получил индивидуальную оценку.
Физическая подготовленность военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, является одним из неотъемлемых факторов успешного выполнения поставленных задач.
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