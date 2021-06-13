13.06.2021 (04:00)

Юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО в столице Республике Бурятия

Школьники и юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

В музее боевой славы соединения ребятам продемонстрировали выставленные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, где соединения принимали непосредственное участие.

Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея и историю того, откуда и кем были привезены эти экспонаты.

В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в ВС РФ.

Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.

Также во время встреч со школьниками командование соединения поведали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы Минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры.

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