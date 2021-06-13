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13.06.2021 (03:00)

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России

Возле Дома офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России.

Концерт под названием «С любовью о России», проходил под открытым небом, в сквере имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. Более тысячи военнослужащих Белогорского гарнизона, членов их семей, а также жителей и гостей города Белогорска смогли увидеть выступление артистов Дома офицеров и творческих коллективов города Белогорска.

В течение нескольких часов со сцены звучали стихи и музыкальные композиции, посвященные нашей Родине, такие как «Моя Россия», «Мы единое целое», «Цветы белоснежные» в исполнении Ольги Морозовой, Елены Хижняк и Николая Панасенко.

Впервые гостям концерта была представлена музыкальная композиция «Песня о Белогорске», в исполнении автора, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Барабаша.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Концерты , Восточный военный округ
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