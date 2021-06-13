13.06.2021 (02:30)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии стартовали учебно-методические сборы со школьниками

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Бурятия стартовали учебно-методические сборы со старшеклассниками школ Мухоршибирского района Бурятии для получения начальных знаний по основам военной службы.

В процессе проведения учебно-методических сборов будут проведены занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, радиационной, химической, биологической защите.

В проведении мероприятия задействованы военнослужащие соединений ВВО, дислоцированных на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов со школьниками будут проведены практические занятия по огневой подготовке.

После завершения сборов, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прибудут школьники из других районов Республики Бурятия.

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