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13.06.2021 (02:00)

В штабе общевойсковой армии ВВО в Забайкалье состоялась церемония вручения медалей за участие в Параде Победы юнармейцам

На территории штаба общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась торжественная церемония вручения медалей «За участие в Параде Победы» юнармейцам регионального отделения молодежного патриотического движения.

Медали и грамоты были вручены 60 юнармейцам, которые приняли участие в параде войск Читинского гарнизона, посвященном 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Награды юным патриотам в торжественной обстановке вручил начальник штаба общевойскового объединения – полковник Николай Захаров.

Также, в мероприятии приняли участие офицеры штаба армии, музыканты военного оркестра гарнизона, военнослужащие роты почетного караула, ветераны военной службы, представители краевой и городской администрации.

Справочно:

В настоящее время в состав регионального отделения «Юнармии» входит свыше 350 отрядов, действующих по всему краю. При этом общая численность Забайкальского отделения насчитывает свыше 11,5 тыс. человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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