Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.06.2021 (01:00)

В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) осуществляет подготовку офицеров для инженерных войск ВС РФ на современных образцах военной и специальной техники.

ТВВИКУ располагает самым современным комплектом понтонного парка, секции которого способны не только выдерживать 100-тонные нагрузки, но и за счёт внедрения в конструкцию речных и береговых звеньев новейшей системы стыковочных узлов наведённая понтонная переправа способна оставаться в боевом положении даже на воде со скоростью течения 3 метра в секунду и волнением в 3 балла. Входящая в состав понтонного парка группа буксирно-моторных катеров оснащена более мощными двигателями, что позволяет динамичным плавсредствам быть тяговооружённее и манёвреннее.

Парк учебно-боевой специализированной техники военного училища на 98 процентов состоит из новых и глубоко модернизированных образцов инженерных и транспортных машин. В том же объёме ВУЗ оснащён учебно-практическими пособиями иного инженерного профиля.

За последние два года в училище поступило свыше 20 единиц различной техники. В частности, передвижные источники электроэнергии, средства механизации земляных работ, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и другие.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
В соединения Сухопутных войск продолжается поставка современных танков
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения
Расчёты АГС-17 «Пламя» общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы по живой силе «противника» в Воронежской области
В Кантемировской дивизии танковой армии ЗВО стартовали занятия по слаживанию танковых экипажей

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false