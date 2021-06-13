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13.06.2021 (01:10)

Главное командование Сухопутных войск подготовит 7 команд для конкурсов Армейских международных игр

Главным командованием Сухопутных войск осуществляется подготовка команд к семи Международным конкурсам в рамках Армейских международных игр-2021.

В воинских частях и соединениях проходит подготовка военнослужащих, расчетов и экипажей боевых машин на конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Конный марафон».

Кроме того в Сухопутных войсках организовано проведение 13-ти Всеармейских конкурсов и состязаний по полевой выучке среди мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии, и подразделений войсковой ПВО.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска
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