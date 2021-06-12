12.06.2021 (22:00)
В честь празднования Дня России курсанты Тульского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок
Сегодня, в День России на аэродроме «Волосово» в подмосковном городе Чехов курсанты Тульского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом из самолёта АН – 2.
Накануне в течение недели суворовцы изучали основы воздушно-десантной подготовки на тренажёрах воздушно-десантного комплекса Тульского гвардейского соединения ВДВ. Совершение первого прыжка стало финальным этапом проведения лагерного сбора с обучаемыми.
Со знаменательным в жизни суворовцев событием их поздравили преподаватели, наставники военного училища, родители и сверстники.
На базе московского городского аэроклуба ДОСААФ России для гостей были развернуты интерактивные площадки. Гости мероприятия оценили работу учебно-тренировочного комплекса «Виртуальный полет», также были проведены различные мастер-классы для детей и взрослых и организована работа полевой кухни.