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12.06.2021 (21:30)

В День России военнослужащие ЮВО провели спортивный праздник для жителей и гостей Новочеркасска

В День России военнослужащие 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели спортивный праздник для жителей и гостей казачьей столице Дона — Новочеркасска.

В праздничных мероприятиях приняли участие командование и военнослужащие 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО, юнармейцы, жители и гости города, представители спортивных обществ.

На спортивных площадках с молодежью проводились состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги.

Кроме того, в рамках развернутой выставке современного вооружения Армии России, каждый желающий мог подержать в руках различные виды стрелкового оружия, узнать их технические характеристики, ознакомится со средствами разведки и наблюдения, а также опробовать себя в роли водителя и механика-водителя бронеавтомобиля Тигр-М и бронетранспортёра БТР-82А.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Праздники
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