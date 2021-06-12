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12.06.2021 (21:00)

«Армия России», «За веру», «Месяц май», «Флаг моего государства» - в День России Артисты ЦДРА Выступили в парке «Патриот»

Сегодня, 12 июня, в День России артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с большим праздничным концертом в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Концерт состоялся на площади у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Многочисленные посетители парка, участвовавшие в открытии новой экспозиции Танкового музея и в программе выходного дня, с удовольствием стали зрителями концерта артистов центрального военного учреждения культуры, посвященного Дню России. Их ждало яркое, красочное музыкальное зрелище. Основу праздничного концерта составила популярная у военных зрителей концертная программа творческого коллектива «Нам доверена песня».

Артисты ЦДРА представили много песен военно-патриотического и гражданского звучания: «Мы – армия страны», «Армия России», «За веру», «Сто дней до приказа», «Пой, солдат, пой», «Месяц май», «Он не вернулся из боя», «Флаг моего государства», «Как жили мы, борясь», «Твой выбор» и другие. Постарались и солисты балетной группы, выступившие с хореографическими композициями «Русский хип-хоп», «ВДВ». Концерт вызвал восторженную реакцию публики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный дом Российской Армии , Концерты
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