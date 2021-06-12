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12.06.2021 (20:15)

В Самаре Дом офицеров открыл летние вечера духовой музыки у памятника Александрийским гусарам

Первое музыкальное представление прошло накануне вечером. Оркестр мотострелковой Александрийской бригады Центрального военного округа в исторической гусарской форме исполнил для жителей марши и вальсы разных лет, а также песни советских композиторов. Управлял оркестром майор Вячеслав Ворушилов.

Проект реализуется Домом офицеров Самарского гарнизона и союзом «Бессмертные Гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии в рамках продолжения традиций самарского военного оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова - автора знаменитого вальса "На сопках Маньчжурии"

Подобные акции будут продолжены до конца лета. Жители и гости города смогут два раза в месяц после 18.00 часов местного времени стать зрителями праздничных представлений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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