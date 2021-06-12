12.06.2021 (20:00)
В День России в парке Патриот прошли открытые массовые спортивные мероприятия
Сегодня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации прошли открытые массовые спортивные мероприятия.
На открытой футбольной площадке в Центре военно-тактических игр состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного управления военной полиции и другие.
Также для гостей был проведен мастер-класс по метанию ножей.
Мероприятия были приурочены Дню России и открытию новой экспозиции Танкового музея
Организатором спортивных мероприятий выступил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
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