12.06.2021 (20:00)

В День России в парке Патриот прошли открытые массовые спортивные мероприятия

Сегодня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации прошли открытые массовые спортивные мероприятия.

На открытой футбольной площадке в Центре военно-тактических игр состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного управления военной полиции и другие.

Также для гостей был проведен мастер-класс по метанию ножей.

Мероприятия были приурочены Дню России и открытию новой экспозиции Танкового музея

Организатором спортивных мероприятий выступил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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