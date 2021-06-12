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12.06.2021 (19:15)

Военнослужащие ЮВО отпраздновали День России

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) состоялись торжественные мероприятия и праздничные митинги, посвященные Дню России.

Военнослужащих и гражданских специалистов поздравил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, отметив, что праздник по-настоящему объединяет представителей всех национальностей.

«Этот день призван объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне, свято дорожит историей своей страны, своего народа, повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов. Всех нас объединяет то, что мы граждане России – страны с богатым прошлым и, я уверен, – со светлым будущим! Поздравляю вас и хочу пожелать мирной, счастливой жизни для вас и ваших родных!», – акцентировал генерал армии.

Накануне праздника более 800 военнослужащих ЮВО были отмечены государственными и ведомственными наградами за отличия в военной службе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Праздники , Южный военный округ
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