12.06.2021 (19:00)

Военнослужащие военной полиции ЮВО в Сочи уничтожили условных диверсантов на учении

Военнослужащие отряда военной полиции комендатуры Сочинского гарнизона совместно с личным составом зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО) в Сочи в рамках тактико-специального учения отработали отражение нападения диверсантов на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части.

По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения на территорию части через КПП военного городка.

Наряд по КПП не допустил прорыва диверсантов и оперативно поднял по тревоге дежурное подразделение полка.

В результате предпринятых действий военнослужащие военной полиции во взаимодействии с дежурными группами окружили район операции и уничтожили диверсантов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Для создания обстановки реального боя военнослужащими применялись имитационные средства – холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

«Военнослужащие отработали навыки выбора огневых позиций, слаженность действий отряда военной полиции и противодиверсионных групп при обезвреживании незаконных вооруженных формирований», – пояснил военный комендант военной комендатуры Сочинского гарнизона майор Роман Луговой.

Всего в мероприятии приняли участие около 200 военнослужащих военной комендатуры Сочинского гарнизона, было задействовано до 20 единиц военной техники.

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