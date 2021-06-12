12.06.2021 (18:45)

В Ставрополе на военно-техническом форуме «Армия-2021» спецназ ЮВО впервые продемонстрирует вальс на БТР-82А

На базе филиала парка «Патриот» и мультимедийного интерактивного музея «Россия – моя история» в Ставрополе в период с 26 по 28 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2021» с показом боевых возможностей современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО).

Для статичного и динамического показа будет задействовано более 30 единиц военной техники. Дополнительно с уже имеющейся техникой в парке «Патриот» будут представлены ГАЗ 2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, БМ-21 «Град», расчет ПЗРК «Игла», тренажер для выполнения стрельбы 1У40, прицельный станок ПС-51, тренажер 1У37, миноискатели: «Коршун», ИМПС, ИМП-2 с кошкой, учебные мины противотанковые и противопехотные, комплект средств разведки и разминирования КР-Е, САУ 2С9 «Нона», БМД-2, Р-149БМ (на базе БТР-80), РЭМ-КЛ и стрелковое оружие, имеющееся на вооружении.

В рамках динамического показа боевых возможностей впервые гостям форума будет продемонстрирован вальс на бронетранспортерах БТР-82А и скоростное маневрирование в условиях боя в городе, действия группы спецназа по охране должностного лица и его эвакуация.

Всего на территории округа и зарубежных военных баз ЮВО военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа 2021 года. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

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