12.06.2021 (18:30)

Более 200 разведчиков ЮВО прошли горную подготовку на полигоне Дарьял в Северной Осетии

Более 200 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) из воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, завершили горную подготовку на единственном в России высокогорном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Военнослужащих обучают альпинистской подготовке, особенностям разведывательных операций и специальных мероприятий в условиях труднодоступной горно-лесистой и горно-скалистой местности и боевому слаживанию подразделений для совместных действий в горных условиях.

В ходе занятий, которые длились в течение месяца, разведчики ЮВО освоили навыки преодоления горных участков местности различными способами с полной выкладкой с использованием навигационного оборудования, карт и компаса. Каждый разведчик научился спускаться и подниматься по скалам со страховкой, преодолевать воздушную и водную переправы, вязать альпинистские узлы.

Завершилось обучение экзаменационным испытанием – разведчики выполнили восхождение на горную вершину, где разбили лагерь, затем, у подножия гор, провели учебный бой с условным противником.

Военнослужащие отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях, выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Справвочно:

Полигон Дарьял называют «кузницей разведчиков», сюда приезжают военнослужащие из всех округов страны, поэтому процесс обучения не прекращается никогда, проходит в условиях сложной местности, на воде и на суше.

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