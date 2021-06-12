Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.06.2021 (18:20)

100% личного состава корабельных соединений Каспийской флотилии прошли вакцинацию двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак»

В Дагестане на базе поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» города Каспийска завершилась вакцинация военнослужащих корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент 100% личного состава экипажей надводных кораблей флотилии получили оба компонента вакцины от COVID-19, в том числе экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан».

При проведении вакцинации военнослужащих случаев осложнений или непереносимости не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия, с учетом информации о ранее перенесенных заболеваниях. В ходе вакцинации в обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили всем военнослужащим правила поведения при получении первой и второй прививки препарата «Гам-КОВИД-Вак».

Всего на Каспийской флотилии в настоящее время первым компонентом вакцины «Спутник-V» привиты свыше 3,5 тыс. военнослужащих, вторым – более 3 тыс. Также продолжается вакцинация членов семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии, новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инспекторы ВАИ провели с военнослужащими ЮВО в Абхазии занятия по безопасному вождению
В День России лучших юнармейцев и военнослужащих ЮВО в Абхазии наградили ведомственными медалями
В танковой армии ЗВО порядка 500 военнослужащих весеннего призыва привились от коронавирусной инфекции
В регионах Поволжья от COVID-19 привились более 2 тыс. призывников

Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false