12.06.2021 (18:20)

100% личного состава корабельных соединений Каспийской флотилии прошли вакцинацию двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак»

В Дагестане на базе поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» города Каспийска завершилась вакцинация военнослужащих корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент 100% личного состава экипажей надводных кораблей флотилии получили оба компонента вакцины от COVID-19, в том числе экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан».

При проведении вакцинации военнослужащих случаев осложнений или непереносимости не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия, с учетом информации о ранее перенесенных заболеваниях. В ходе вакцинации в обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили всем военнослужащим правила поведения при получении первой и второй прививки препарата «Гам-КОВИД-Вак».

Всего на Каспийской флотилии в настоящее время первым компонентом вакцины «Спутник-V» привиты свыше 3,5 тыс. военнослужащих, вторым – более 3 тыс. Также продолжается вакцинация членов семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии, новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва.

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