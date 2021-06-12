12.06.2021 (18:15)

Инспекторы ВАИ провели с военнослужащими ЮВО в Абхазии занятия по безопасному вождению

Инспекторы отряда военной автоинспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) провели с военнослужащими российской военной базы в Абхазии комплексные практические занятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники автоинспекции на занятиях по требованиям безопасности, подготовке автомобилей к эксплуатации, разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах в ночное время суток и в условиях плохой видимости, а также приёмы оказания первой медицинской помощи.

Также опытные инспекторы ВАИ провели с водителями-военнослужащими по призыву практические занятия по управлению автомобилем при возникновении нештатных ситуаций на дороге.

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