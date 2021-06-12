12.06.2021 (16:00)

В День России лучших юнармейцев и военнослужащих ЮВО в Абхазии наградили ведомственными медалями

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялся торжественный митинг посвященный празднованию Дня России.

На торжественном митинге юнармейцев и военнослужащих разнородных подразделений соединения наградили ведомственными знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации и памятными медалями «5 лет Юнармии».

С поздравительными словами к военнослужащим обратился временно исполняющий обязанности командира российской военной базы в Абхазии полковник Виктор Сергиенко.

«Результаты, показанные военнослужащими нашего соединения по итогам 2020 года отмечены на самом высоком уровне. Наши юнармейцы также занимают высокие призовые места в различных конкурсах в рамках проводимых военно-патриотических мероприятий с участием детей и молодежи. Поздравляю весь личный состав с Днем России, желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия, с праздником товарищи», - отметил полковник Виктор Сергиенко.

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