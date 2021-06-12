Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.06.2021 (16:00)

В День России лучших юнармейцев и военнослужащих ЮВО в Абхазии наградили ведомственными медалями

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялся торжественный митинг посвященный празднованию Дня России.

На торжественном митинге юнармейцев и военнослужащих разнородных подразделений соединения наградили ведомственными знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации и памятными медалями «5 лет Юнармии».

С поздравительными словами к военнослужащим обратился временно исполняющий обязанности командира российской военной базы в Абхазии полковник Виктор Сергиенко.

«Результаты, показанные военнослужащими нашего соединения по итогам 2020 года отмечены на самом высоком уровне. Наши юнармейцы также занимают высокие призовые места в различных конкурсах в рамках проводимых военно-патриотических мероприятий с участием детей и молодежи. Поздравляю весь личный состав с Днем России, желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия, с праздником товарищи», - отметил полковник Виктор Сергиенко. 

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 2,5 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятияхна территории танковой армии ЗВО
В Калининградской области юнармейцы на целую неделю смогли почувствовать себя настоящими военнослужащими
Юнармия презентовала проект «Память жива»
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации

Метки:
Юнармия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false