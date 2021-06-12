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12.06.2021 (18:00)

Более 50 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом

В рамках празднования Дня России, воспитанники Ульяновского гвардейского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом из самолёта АН – 2 на аэродроме ДОСААФ «Белый Ключ».

Совершение первого прыжка стало итогом проведения военно-полевого лагерного сбора, который прошел на базе Ульяновского гвардейского отдельного десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск. 

Суворовцы в течение нескольких дней изучали основы воздушно-десантной подготовки на тренажёрах гвардейского соединения. В ходе занятий воспитанники приобрели практические навыки при посадке в самолет, выполнении десантирования, обучились действиям парашютиста в воздухе и при приземлении.

После совершения прыжков на торжественном построении ветераны Воздушно-десантных войск и ДОСААФ вручили воспитанникам Ульяновского гвардейского суворовского военного училища значки парашютиста.

Ульяновских суворовцев со знаменательным в их жизни событием поздравили преподаватели и наставники военного училища, представители областной администрации, родители и сверстники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Суворовское училище
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