12.06.2021 (18:00)
Более 50 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом
В рамках празднования Дня России, воспитанники Ульяновского гвардейского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом из самолёта АН – 2 на аэродроме ДОСААФ «Белый Ключ».
Совершение первого прыжка стало итогом проведения военно-полевого лагерного сбора, который прошел на базе Ульяновского гвардейского отдельного десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.
Суворовцы в течение нескольких дней изучали основы воздушно-десантной подготовки на тренажёрах гвардейского соединения. В ходе занятий воспитанники приобрели практические навыки при посадке в самолет, выполнении десантирования, обучились действиям парашютиста в воздухе и при приземлении.
После совершения прыжков на торжественном построении ветераны Воздушно-десантных войск и ДОСААФ вручили воспитанникам Ульяновского гвардейского суворовского военного училища значки парашютиста.
Ульяновских суворовцев со знаменательным в их жизни событием поздравили преподаватели и наставники военного училища, представители областной администрации, родители и сверстники.