12.06.2021 (17:30)

В День России офицерские погоны получили более 200 выпускников Пензенского филиала Военной академии МТО

В День России в Пензенском филиале военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева состоялся 60-й выпуск офицеров. Звание офицера и дипломы о высшем военном образовании получили более 200 выпускников.

Им были вручены дипломы и нагрудные знаки. Также состоялась церемония прощания с Боевым знаменем института. Среди выпускников - шесть человек награждены медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны РФ». Двенадцать курсантов закончили обучение с дипломами с отличием. Один курсант отмечен грамотой Министра обороны РФ за участие в конкурсе на лучшую научную работу. Кроме того, три курсанта удостоены стипендии президента РФ; шесть - стипендии правительства РФ и пять - стипендии Министра обороны РФ.

Кроме того, в числе выпускников – победители олимпиад по военной истории и математике. Курсанты обучавшиеся по программам высшего образования, прошли подготовку по дополнительной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», успешно прошли итоговую аттестацию. При выпуске им одновременно с дипломом об окончании филиала будет выдан диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

В церемонии также приняли участие начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин и губернатор Пензенской области. Они пожелали молодым офицерам успеха в дальнейшей службе.

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