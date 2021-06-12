12.06.2021 (17:15)

В ГВКГ имени Н.Н.Бурденко состоялся праздничный концерт в честь Дня России и 315-летия госпиталя.

В ГВКГ им. Н.Н.Бурденко состоялся праздничный концерт в честь Дня России и 315-летия госпиталя.

В парке госпиталя у фонтана, а затем в историческом зале прозвучали популярные мелодии и песни из известных фильмов, оперетт, попурри песен военного времени, русские народные песни, зажигательные инструментальные композиции.

Концертный образцовый оркестр Российских железных дорог под управлением заслуженного деятеля искусств, народного артиста России, капитана 1 ранга в отставке Александра Данильченко подарил незабываемые минуты музыкального праздника военнослужащим, ветеранам, членам их семей, находящимся на лечении в госпитале.

Зрители овациями, от души благодарили солистов и музыкантов за их исполнительское мастерство, за настоящий музыкальный праздник в старейшем госпитале России.

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