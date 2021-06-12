Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.06.2021 (17:15)

В ГВКГ имени Н.Н.Бурденко состоялся праздничный концерт в честь Дня России и 315-летия госпиталя.

В ГВКГ им. Н.Н.Бурденко состоялся праздничный концерт в честь Дня России и 315-летия госпиталя.

В парке госпиталя у фонтана, а затем в историческом зале прозвучали популярные мелодии и песни из известных фильмов, оперетт, попурри песен военного времени, русские народные песни, зажигательные инструментальные композиции.

Концертный образцовый оркестр Российских железных дорог под управлением заслуженного деятеля искусств, народного артиста России, капитана 1 ранга в отставке Александра Данильченко подарил незабываемые минуты музыкального праздника военнослужащим, ветеранам, членам их семей, находящимся на лечении в госпитале.

Зрители овациями, от души благодарили солистов и музыкантов за их исполнительское мастерство, за настоящий музыкальный праздник в старейшем госпитале России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В рамках гастрольного тура «Я служу России» Алексей Хворостян выступил для военнослужащих и жителей Ульяновского гарнизона
В Тамбовской области прошел IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова
Более 1000 зрителей посетили концерты Драматического театра в первый день в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО
Камышинские десантники посетили воспитанников городского социально-реабилитационного центра

Метки:
Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false