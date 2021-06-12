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12.06.2021 (17:00)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошел День открытых дверей, посвященный Дню России

Более 150 человек побывали на экскурсии в иннограде. В их числе – семьи военнослужащих и гражданского персонала.

Гостям показали научные лаборатории, ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс. В научных лабораториях взрослые послушали информацию о новейших разработках, а дети с любопытством рассмотрели 3D-макеты.

Восторгу ребят не было предела, когда они оказались на площадке лаборатории робототехники. Маленьким гостям вручили пульты управления танками, кораблями, боевыми машинами. И это были не просто игрушки, а миниатюрные модели настоящей военной техники нашей страны!

Завершился День открытых дверей праздничным концертом, во время которого были награждены отличившиеся военнослужащие и представители гражданского персонала технополиса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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