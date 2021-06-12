12.06.2021 (17:00)
В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошел День открытых дверей, посвященный Дню России
Более 150 человек побывали на экскурсии в иннограде. В их числе – семьи военнослужащих и гражданского персонала.
Гостям показали научные лаборатории, ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс. В научных лабораториях взрослые послушали информацию о новейших разработках, а дети с любопытством рассмотрели 3D-макеты.
Восторгу ребят не было предела, когда они оказались на площадке лаборатории робототехники. Маленьким гостям вручили пульты управления танками, кораблями, боевыми машинами. И это были не просто игрушки, а миниатюрные модели настоящей военной техники нашей страны!
Завершился День открытых дверей праздничным концертом, во время которого были награждены отличившиеся военнослужащие и представители гражданского персонала технополиса.