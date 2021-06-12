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12.06.2021 (16:40)

Более 10 тыс. гостей посетили воинские части гвардейской танковой армии ЗВО на территории 5 субъектов РФ в День России

На территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях прошли дни открытых дверей в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, приуроченные ко Дню России.

Родители, жены и остальные родственники смогли посетить места службы своих сыновей и мужей и ознакомиться с военной техникой, стоящей на вооружении подразделений танкового объединения. Всех желающих угостили горячим чаем и солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне КП-130.

Всего на территории 5 субъектов Российской Федерации соединения и воинские части танкового объединения ЗВО посетили более 10 тысяч гостей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Танковые войска
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