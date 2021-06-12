12.06.2021 (16:45)
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО в Подмосковье перехватили беспилотники условного противника
В гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Подмосковье, проведена тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам с применением автоматизированной станции помех.
По замыслу тренировки подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение БЛА условного противника, который предположительно вел разведку объектов военного назначения.
Данные о беспилотном летательном аппарате были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы, которые в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений, пеленг, провели анализ сигналов в рабочем диапазоне частот станции помех и подавили каналы связи.
Также в ходе практических занятий военнослужащие отработали перехват управления БЛА условного противника и посадку его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. Всего в тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 25 единиц вооружения и военной техники.