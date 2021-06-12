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12.06.2021 (16:30)

На Балтийской косе почтили память советских солдат, погибших в ходе высадки морского десанта

Памятные мероприятия в честь 76-й годовщины высадки морского десанта советских войск на косу Фрише-Нерунг начались с возложения венков и цветов, а также с торжественно-траурного митинга у Братской могилы в поселке Коса. Затем представители командования флотом, ветераны войны и военной службы приняли участие в открытии закладного камня на «Аллее Славы», где в память о 27 Героях Советского Союза, принимавших участие в высадке, участники также высадили 27 саженцев деревьев.

После открытия «Аллеи Славы» представители военно-патриотических клубов Калининградской области провели историческую реконструкцию, в которой были отражены моменты десантной операции 26 апреля 1945 года.

Завершились памятные мероприятия праздничным концертом агитбригады Дома офицеров Балтийского гарнизона.

Справочно:

Десант на косу Фрише-Нерунг 26 апреля 1945 года – морская десантная операция советских войск и Балтийского флота на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Памятники
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