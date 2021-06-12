12.06.2021 (16:10)

На Черноморском флоте подвели итоги конкурса «Морской Бриз»

На Черноморском флоте (ЧФ) завершился новый межфлотский конкурс «Морской Бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений, который впервые проходил в Военно-Морском Флоте России.

Заключительный день конкурса начался с показательных выступлений для жителей и гостей города в акватории Севастопольской бухты у Памятника затопленным кораблям.

Далее под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова на Графской пристани города-героя Севастополя состоялось подведение итогов соревнования, награждение победителей и торжественное закрытие конкурса.

По итогам двух этапов состязаний под названиями «Водная стихия» и «Морской бросок» победила команда – Сборная водолазов ЧФ, второе место завоевала сборная команда курсантов Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова. Почётное третье место получила Сборная военнослужащих женщин Черноморского флота.

Всего в конкурсе «Морской Бриз» принимали участие семь команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера, успешно апробированного в прошлом году.

Команды соревновались в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, в точности маневрирования по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж», в скоростном маневрировании, в прохождении отрезка маршрута на вёслах, в поиске человека, терпящего бедствие на воде, а также метании бросательных концов.

Конкурс «Морской бриз» учрежден в Военно-Морском Флоте в 2021 году и проводился впервые, его целью является выявление сильнейших военнослужащих по морской выучке. Соревнования проходили на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более 8 метров и мощностью двигателя до 200 л/с.

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