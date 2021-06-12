12.06.2021 (16:15)

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовал конкурс за звание лучшей роты РХБ защиты

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа стартовал конкурс за звание лучшей роты радиационной, химической и биологической защиты.

Во время конкурса специалисты пройдут полную проверку своей профессиональной подготовки: сдадут нормативы по сбору и первичному анализу грунта и воздуха на уровень заражённости при помощи машины радиационной и химической разведки РХМ-6, измерителей мощности дозы ИМД-2С и приборов для определения отравляющих веществ ГСА-4, а также проведут обеззараживание различных территорий, задействуя авторазливочные станции АРС-14КМ.

В условиях современного общевойскового боя военнослужащим предстоит сдать нормативы по огневой подготовке, отразить атаку разведывательно-диверсионных групп условного противника, а также произвести маскировку движущихся колонн техники при помощи термодымовых машин ТДА-3.

Всего в конкурсе принимают участие свыше 500 специалистов РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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