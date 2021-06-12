12.06.2021 (16:00)
Юнармейцы в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню России
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся концерт, посвященный Дню России.
Концерт прошёл перед гарнизонным офицерским клубом (г.Тирасполь).
В рамках мероприятия звучали патриотические песни в исполнении военного оркестра ОГРВ ПРРМ и эстрадно-духового ансамбля «Красная Звезда» совместно с юнармейцами.
В дни воинской славы и государственных праздников Российской Федерации командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает для личного состава мероприятия военно-патриотического, культурного и спортивного характера.
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