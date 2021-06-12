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12.06.2021 (16:00)

Юнармейцы в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню России

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся концерт, посвященный Дню России.

Концерт прошёл перед гарнизонным офицерским клубом (г.Тирасполь).

В рамках мероприятия звучали патриотические песни в исполнении военного оркестра ОГРВ ПРРМ и эстрадно-духового ансамбля «Красная Звезда» совместно с юнармейцами.

 В дни воинской славы и государственных праздников Российской Федерации командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает для личного состава мероприятия военно-патриотического, культурного и спортивного характера.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Юнармия , Западный военный округ
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