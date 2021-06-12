12.06.2021 (15:50)

На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий вводится повышенная штормовая готовность

Сегодня с 15 до 16 часов в регионе ожидается усиление ветра, который в порывах на побережье будет достигать 15-17 метров в секунду.

13 июня ветер усилится до 20-25 метров в секунду. В Балтике поднимется волнение моря, высота волн будет свыше 3-х метров.

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие армейского корпуса флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с региональными подразделениями МЧС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице