12.06.2021 (15:50)
На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий вводится повышенная штормовая готовность
Сегодня с 15 до 16 часов в регионе ожидается усиление ветра, который в порывах на побережье будет достигать 15-17 метров в секунду.
13 июня ветер усилится до 20-25 метров в секунду. В Балтике поднимется волнение моря, высота волн будет свыше 3-х метров.
На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.
На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие армейского корпуса флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.
Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с региональными подразделениями МЧС.