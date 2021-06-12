12.06.2021 (15:45)

Более 1 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане и Киргизии приняли участие в праздновании Дня России

Более 1 тыс. военнослужащих российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, а также членов их семей приняли участие в праздновании Дня России.

Мероприятия традиционно начались с торжественного построения и поднятия государственного флага. Для членов семей военнослужащих были организованы различные творческие состязания: исполнение патриотических песен, чтение стихов, конкурс рисунков на асфальте, викторина на знание государственных символов и истории Отечества. Желающие могли попробовать свои силы в семейной спортивной эстафете. Победители состязаний были награждены грамотами командования части и сладкими подарками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Объединенная российская военная база «Кант», дислоцированная в Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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