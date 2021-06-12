12.06.2021 (15:30)

Пилотажной группе «Соколы России» исполнилось 17 лет

Пилотажная группа была образована в 1993 году на базе Липецкого авиацентра для совершенствования навыков полетов истребителей в группе, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

В ее первый состав вошли: полковник Александр Харчевский, майоры Георгий Карабасов, Юрий Сушков, Александр Гостев.

Этап создания и становления проходил в тяжелые для авиации годы. Тем не менее, демонстрационные полеты, которые удавалось проводить показали не только прекрасные маневренные возможности СУ-27, но и большой потенциал и перспективы развития пилотажной группы, что вскоре было подтверждено расширением её состава и программы.

С начала 2000-х годов в программу были включены: групповой пилотаж шести и четырёх самолетов, маневренный воздушный бой пара на пару и одиночный пилотаж.

Впервые название «Соколы России» -авиационная группа высшего пилотажа и воздушного боя (АГВП и ВБ) официально прозвучало 12 июня 2004 года в ходе воздушного показа в Нижнем Новгороде, посвященного 100-летию со дня рождения Чкалова В.П. Этот день считается днем образования группы.

«Соколы России» участники крупных международных выставок вооружения и военной техники таких, как авиакосмический салон «МАКС», «ARMS EXPO», «Гидроавиасалон», Международного военно-технического форума «Армия».

В разные годы они демонстрировали своё мастерство в небе Норвегии, Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь. В сентябре 2006 года летчики группы на самолетах Су-27 в едином строю с пилотами эскадрильи «Нормандия-Неман» на самолетах Мираж-F-1, пролетели над Парижем в честь открытия Президентами России и Франции памятника пилотам и техникам эскадрильи «Нормандия-Неман» - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Во время воздушных показов им рукоплескали жители в городах: Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Армавир, Хабаровск, Воронеж, Ейск, Тамбов, Екатеринбург, Пермь, Иваново, Североморск, Махачкала, Самара, Волгоград, Рязань, Елец, Ульяновск, Магас, Саранск, Балашов, Барнаул, Абакан, Ижевск, Чита, станица Бриньковская.

Летчики участвовали в воздушных парадах Победы над Поклонной горой в 1995 году, с 2008 года по настоящее время постоянные участники воздушного парада над Красной площадью города Москвы в составе строя самолетов «Тактическое крыло».

Сегодня «Соколы России» представляют уникальную летную программу, в которой летчики в лучших традициях национальной пилотажной школы, демонстрируют всему миру возможности отечественной авиатехники и свою профессиональную подготовку. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах такого класса показывает оборонительно-наступательные приёмы ближнего воздушного боя. В реальных условиях воздушный бой может происходить на больших расстояниях, скоростях и различных высотах, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей приемы боя на ограниченном пространстве, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.

Сложность и риск этой программы заключается в маневрировании боевых истребителей на малой высоте (до 200 м), ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) и на больших скоростях (500-800км/ч).

В арсенале «Соколов России» и групповой пилотаж в строю в полётном порядке «ромб» (четыре самолета), где ведущим является полковник Александр Гостев. Во время полета в плотном строю группы летчики выполняют комплекс фигур высшего пилотажа (петля Нестерова, горка с поворотом, боевой разворот, косая петля, восходящая бочка, групповая бочка и т.д.) на минимальных интервалах и дистанциях.

Одиночный пилотаж выполняет Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. В соло пилотаже демонстрируются такие элементы как петля с поворотом, колокол, проход на малой скорости, ухо, нож, кадушка, вращение по курсу на закритических углах атаки.

Все летчики являются инструкторами, успешно осваивают новые типы самолетов.

Сегодня летчики группы демонстрируют свое мастерство на современных истребителях Су-30СМ, и Су-35С.

Демонстрационные полеты «Соколов России» это не просто красивое зрелище, это составляющая часть боевой подготовки. Все приемы имеют практическое значение и могут применяться для срыва атаки противника с последующим занятием выгодного положения для уничтожения цели, преодоления ПВО, сопровождения и прикрытия самолетов транспортной и дальней авиации, выполнения противоракетного маневра, патрулирования воздушного пространства, нанесения ударов по наземным целям управляемым и неуправляемым оружием.

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