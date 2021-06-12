12.06.2021 (15:00)

Гвардейцы-десантники Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск приняли участие в агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»

Сегодня, в День России в городе Улан-Удэ в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» под музыкальное сопровождение военного оркестра на главный вокзал города прибыл воинский эшелон.

Помимо тематической выставки в вагонах поезда военнослужащие гарнизона, школьники и их родители, осмотрели экспозицию, организованную военнослужащими Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения.

Десантники представили стрелковое оружие и снаряжение, стоящее на вооружении «крылатой гвардии». На железнодорожном вокзале был развёрнут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться о порядке прохождения военной службы.

В рамках акции железнодорожный состав с выставочной экспозицией проследует через всю страну от Москвы до Владивостока, где сделает остановки в 51 городе.

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