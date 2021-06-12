12.06.2021 (14:30)

Более 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО завершили сдачу контрольной проверки по физической подготовке в Воронеже

Более 200 военнослужащих штаба и бригады управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа завершили сдачу контрольной проверки по физической подготовке на базе спортивного центра Военно-воздушной академии им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В ходе проверки военнослужащие сдавали до 4 различных упражнений в зависимости от их возвратных групп. В обязательную программу входило по одному нормативу на силу, выносливость и быстроту, такие как жим штанги лёжа, подтягивание на перекладине, толчок 2 гирь весом 24 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём корпуса в упражнении на пресс, бег на 60 и 100 метров, челночный бег и кросс на 1 и 3 километра.

Также проверка включала в себя сдачу нормативов по военно-прикладным навыкам: марш-бросок в военной форме на расстояние в 5 км, метание гранат на дальность и комплекс рукопашного боя.

Контрольная проверка по физической подготовке проводилась под руководством комиссии Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

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