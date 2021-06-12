12.06.2021 (14:15)

Военные моряки ознакомились с материалами Президентской библиотеки об истории празднования Дня России

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с материалами Президентской библиотеки об истории празднования Дня России.

12 июня наша страна отмечает День России. В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ провозглашал главенство Конституции России над законодательными актами СССР. Праздник получил государственный статус в 1994 году, а официальное название «День России» закрепилось за ним в 2002 году.

История российской государственности – одно из приоритетных направлений работы Президентской библиотеки. На сегодняшний день цифровой фонд организации насчитывает более миллиона единиц хранения. Это редкие, по-настоящему уникальные материалы, которые позволяют подробно узнать о жизни нашей страны в разные исторические эпохи. Изучить их в полной мере можно в электронном читальном зале Президентской библиотеки, а также при помощи разветвлённой сети центров удалённого доступа, которые расположены во всех регионах России и за рубежом.

Часть документов доступна для ознакомления на портале Президентской библиотеки. Особый интерес представляют четыре базовые коллекции: «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и «Территория России».

Истории власти в современной России посвящён проект «Президентская летопись», который планомерно реализует библиотека с 2014 года. В рамках этого проекта подготовлены и размещены на портале организации фильмы «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Архив Президента Российской Федерации» и «Обращаюсь к Президенту». А 10 июня 2021 года, в преддверии Дня России, в Президентской библиотеке состоялся пресс-показ фильма «Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлёвский дворец». Документальная лента создана при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации, Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Подробно об официальных символах нашей страны рассказывают представленные на портале Президентской библиотеки фильмы трилогии «Государственные символы России», посвящённые гербу, гимну и флагу.

Развитие российского конституционализма отражено в коллекции «Конституция – Основной закон». Подборка содержит проекты и полные тексты всех конституций нашей страны в разные эпохи. На страницах проекта Основного закона 1993 года можно увидеть рукописные поправки Бориса Ельцина к тексту конституции. В подборку, в частности, входят оцифрованные авторефераты диссертаций, раскрывающие тему отечественного конституционализма.

В фонде Президентской библиотеки и на её официальном портале представлен текст Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

В Президентской библиотеке в выставочном зале хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции, на котором принимают присягу все Президенты Российской Федерации. Электронная копия этого документа доступна на портале Президентской библиотеки.

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