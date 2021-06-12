12.06.2021 (14:00)

320 семей военнослужащих МО РФ получили новые служебные квартиры в Сергиевом Посаде в День России

12 июня, в День России, состоялось торжественное заселение военнослужащих 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в два десятиэтажных служебных дома в г. Сергиев Посад по адресу ул. Замышляева, д.5 и д.7. Каждый дом состоит из двух секций и рассчитан на 160 квартир. Всего новое служебное жилье получили 320 семей военнослужащих.

В торжественной церемонии приняли участие и вручили ключи новоселам заместитель начальника 12 ГУ МО контр-адмирал Андрей Субботин, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Александр Артамонов, начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

Служебные дома оснащены современной системой видеонаблюдения, домофонами, общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Придомовая территория имеет парковочные места, уложен новый асфальт.

Квартирный фонд состоит в основном из двух и трехкомнатных квартир (142 и 140 квартир соответственно), также в квартирографии представлены однокомнатные (22 квартиры) и четырехкомнатные квартиры (16 квартир), площадь жилья от 40 до 93 кв. метров.

От лица Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих с новосельем и Днем России заместитель руководителя Департамента Александр Артамонов:

«Это символичный день для того, чтобы вручить ключи тем, кто находится на страже нашего государства, и с полной ответственностью выполняет эту почетную миссию. 320 семей военнослужащих сегодня обретут свой дом».

Валерий Абраменков, начальник ФГАУ «Росжилкомплекс», также присоединился к поздравлениям и отметил, что Росжилкомплекс будет представлять интересы нанимателей и следить за обеспечением комфортных условий проживания военнослужащих и членов их семей.

«Для Вашего удобства функционируют наши цифровые сервисы: круглосуточный контакт-центр, многофункциональный личный кабинет на сайте Учреждения, а также одноименное приложение Росжилкомплекс, где Вы всегда можете оставить заявку с любым вопросом, и мы вам обязательно поможем его решить», - сказал он.

ФГАУ «Росжилкомплекс» – специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

Учреждение призвано осуществлять весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда: от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

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