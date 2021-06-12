12.06.2021 (10:00)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге приняли участие во всероссийских соревнованиях по гребле на морских ялах в акватории гребного канала

Команда Нахимовского военно-морского училища выступила на Всероссийских соревнованиях по гребле на морских ялах

в акватории Гребного канала. Соревнования проходили в рамках международной шлюпочной регаты «Весла на воду!».

История шлюпочной регаты «Вёсла на воду!» берет своё начало с 1984 года. Военно – морская кафедра Ленинградского кораблестроительного института (ВМК ЛКИ) провела своё первое соревнования по гребле на шлюпках среди студентов 3 курса

и участников шлюпочных походов института. Они стали традиционными и постоянно совершенствовались по всем направлениям.

В 2002 году шлюпочной регате Санкт – Петербургского государственного морского технического университета (СПб ГМТУ) был придан статус городских соревнований по гребле на морских ялах.

В 2005 году шлюпочной регате придан статус международной, в ней приняли участие 62 команды, в том числе 8 команд

из ближнего зарубежья.

В 2006 году в рамках программы регаты «Вёсла на воду!» проведён «Кубок Европы».

В 2014 году шлюпочной регате придан статус Всероссийских соревнований по гребле на морских ялах. В ней приняли участие 86 команд по 9 номинациям.

За всю историю шлюпочной регаты участие в ней приняли более 1330 команд, около 11000 человек из России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Китая, Малайзии, Вьетнама, Мьянма, Монголии, Казахстана и других стран.

В текущем году организаторами водных состязаний выступили Санкт?Петербургский государственный морской технический университет и Федерация морского многоборья России по Санкт?Петербургу. Для участия в регате зарегистрировались более 60 команд из Санкт?Петербурга и других регионов.

Команда Нахимовского военно-морского училища «Шторм»

в возрастной категории «младшие юноши» стала победителем.

Состав команды: Соколов Кирилл, Чарышкин Виктор, Кузнецов Владимир, Шамрай Валерий, Родионов Ярослав, Стуров Петр, Колотев Иван.

Тренер команды педагог дополнительного образования Валерий Аркадьевич Ковязин, руководитель команды инструктор

по физической культуре Андрей Михайлович Бойко.

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