12.06.2021 (13:30)

В Центральном Доме Российской Армии прошла церемония награждения победителей Всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр - 2021.

Конкурс проходил в течение двух дней, в нем принимали участие около 100 профессиональных исполнителей, представляющих Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, творческие коллективы Западного, Восточного, Центрального военных округов, Балтийского, Северного и Черноморского флотов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, РВСН, Центрального округа войск национальной гвардии и МЧС.

Военные артисты участвовали в трех этапах творческого состязания: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство» и «Инструментальный жанр». Конкурсные номера оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители Департамента культуры Минобороны России, популярные актеры, руководители ведущих творческих коллективов Москвы и России, педагоги авторитетных вузов культуры, известные деятели искусства.

На состоявшейся церемонии награждения были названы имена победителей и призеров завершившегося конкурса. Лучшими в номинациях стали: «Инструментальный жанр» (солисты) – артист ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск Иван Шевелев и артист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Михаил Никифоров; он же в паре с Михаилом Васильевым праздновали победу в номинации «Инструментальный жанр» (дуэты); «Хореографическое мастерство» (солисты) – артист ансамбля Воздушно-десантных войск Илья Сулов; «Хореографическое мастерство» (дуэты) – артисты ансамбля Восточного военного округа Александр и Татьяна Обзор; «Хореографическое мастерство» – артисты ансамбля имени А.В.Александрова и ансамбля Центрального военного округа; «Вокальное мастерство» (солисты) – артист Воздушно-десантных войск Кирилл Комаров и артист ансамбля имени А.В.Александрова Максим Маклаков; «Вокальное мастерство» (дуэты) – артисты ансамбля Воздушно-десантных войск Кирилл Комаров и Андрей Коденко, артисты ансамбля имени А.В.Александрова Екатерина Жукова и Максим Маклаков.

Победителей и призеров поздравили начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России заслуженный работник культуры Республики Тыва Ольга Фаллер и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

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