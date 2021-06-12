12.06.2021 (13:00)

В Ленинградской области подразделения РХБЗ объединения ВВС и ПВО проводят лагерный сбор

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выведены на полигон для проведения лагерного сбора.

В ходе сбора военным химикам объединения предстоит ликвидировать очаг условного заражения местности, выполнить РХБ разведку местности, провести дегазацию и дезактивацию техники и «зараженных» объектов, а также прикрыть войска от огневого поражения «противника» с помощью постановки подвижных и неподвижных дымовых завес. Занятия пройдут в дневное и ночное время.

Лагерный сбор со специалистами РХБЗ объединения ВВС и ПВО пройдет в течении месяца.

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