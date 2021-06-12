12.06.2021 (12:30)

На Черноморском флоте прошла церемония подъёма флага на спасательном буксире «Спасатель Василий Бех»

Сегодня в Севастополе на причале отряда спасательных судов Черноморского флота (ЧФ) в бухте Стрелецкая прошла церемония подъёма флага на спасательном буксире, получившем наименование «Спасатель Василий Бех».

Почётное наименование присвоено спасательному буксиру Черноморского флота СБ-739 в честь Василия Федоровича Беха - водолазного специалиста, заслуженного военного специалиста России, главного инженера Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ЧФ, капитана 1 ранга, который ушёл из жизни 27 января 2021 года

Василий Федорович ещё при жизни стал легендой среди флотских спасателей, был талантливым инженером, уникальным специалистом, принимал участие в 20 спасательных работах и 10 работах по снятию кораблей и судов с мели, в том числе в. подъеме апрк «Курск» в Баренцевом море и в подъёме бпк «Очаков» в Черном море.

В подъёме флага на буксире, «Спасатель Василий Бех» приняли участие родственники Василия Михайловича, сослуживцы и члены экипажей спасательных судов флота, а также командование УПАСР ЧФ.

Присвоение почётного наименования спасательному буксиру было осуществлено по инициативе ветеранов УПАСР и командования отряда.

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