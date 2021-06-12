12.06.2021 (12:00)

Команда Балтийского флота завоевала кубок командующего войсками ЗВО на «Командирских стартах» в Калининграде

Сборная команда Балтийского флота завоевала кубок командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) на всеармейских соревнованиях «Командирские старты» среди объединений ЗВО, проходивших в Калининграде с 7 по 11 июня. На втором месте в данной категории - сборная команда 1-й танковой армии ЗВО, на третьем – команда 6 армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Среди сборных команд соединений и воинских частей округа места распределились следующим образом: первое место у сборной 154 отдельного комендантского Преображенского полка, второе – у соединения управления, третье место заняла команда войсковой части отдельной железнодорожной бригады.

Также по итогам состязаний была сформирована сборная ЗВО, которая примет участие во Всеармейском этапе «Командирских стартов».

В соревнованиях на Кубок командующего войсками Западного военного округа принимало участие около 200 военнослужащих из воинских частей и соединений Западного военного округа от командиров взводов до командиров объединений. В «Командирских стартах» в составе команд участвовали и женщины-военнослужащие командирского звена.

В программе спортивных состязаний была стрельба из штатного оружия, плавание, подтягивание на перекладине, бег и легкоатлетическая эстафета для качественной оценки командных навыков.

Ранее отборочный этап соревнований прошёл в частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизиях, бригадах и отдельных подразделениях округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

«Командирские старты» — соревнования, популяризирующие спорт среди командного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, развивающие дух состязательности и лидерства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице