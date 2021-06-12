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12.06.2021 (11:45)

Командующий Северным флотом поздравил начальника штаба МТО со званием высшего офицера

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил погоны высшего офицера и поздравил с присвоением очередного воинского звания – контр-адмирал – начальника штаба материально-технического обеспечения Северного флота Владимира Горева.

Звание высшего офицера ему было присвоено Указом Президента России в преддверии Дня России. Вручение погон состоялось в штабе Северного флота в присутствии членов Военного совета и начальников служб и управлений штаба Северного флота.

 Контр-адмирал Горев Владимир Евгеньевич более 30 лет посвятил службе Военно-морскому флоту Советского Союза, а затем и России.

Он родился 14 мая 1971 года в селе Боровица Кировской области.

В 1993 г. окончил Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. Окончил Военную академию тыла и транспорта и академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Офицерскую службу начал на Северном флоте, где прошёл должности от старшего инженера судов тыла до заместителя начальника штаба тыла Северного флота.

После окончания обучения в академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации занимал должности заместителя командующего Каспийской флотилией по материально-техническому обеспечению, начальника управления в Штабе материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской  и заместителя командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Награждения , Северный флот
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