12.06.2021 (11:30)

Военнослужащие центрального военного округа в Новосибирской области в День России приняли участие в открытии бюстов героев Советского Союза

Командование и военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в мероприятии, посвященному открытию бюстов четырежды Герою Советского Союза Маршалу Георгию Константиновичу Жукову и Герою Советского Союза Дмитрию Капитоновичу Потапову. Торжественная церемония открытия состоялась 12 июня, в День России, на территории Аллеи Славы у здания МКОУ Чикская СОШ №6 села Прокудское Коченевского района Новосибирской области.

В церемонии открытия также приняли участие представители местной администрации, ветеранских организаций, воспитанники патриотических движений и центров, жители села. Мероприятие прошло с соблюдением воинских ритуалов. Личный состав роты почетного караула ЦВО возложил венки к подножию памятников и завершил церемонию прохождением торжественным маршем.

Георгий Жуков – советский полководец, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других орденов и медалей.

Дмитрий Потапов – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, майор, прославленный выпускник МКОУ Чикская СОШ №6, его именем названо учебное заведение.

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