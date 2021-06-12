12.06.2021 (11:15)
Аллею Боевой Славы открыли в Новосибирской области в День России
Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в церемонии открытия Аллеи Боевой Славы в р.п. Линево Новосибирской области в День России.
Аллея Боевой славы посвящена воинам, защищавшим Отечество в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии открытия приняли участие военнослужащие Новосибирского гарнизона, ветераны военной службы, юнармейцы, руководители р.п Линево, администрации Искитимского района и священнослужители.
«Данная аллея станет местом притяжения для всех патриотически настроенных граждан Искитимского района», - отметил военный комиссар города Искитима и Искитимского района Павел Ахмедович Дурандин.
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