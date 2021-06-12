12.06.2021 (11:00)

Военком Пензенской области вручил удостоверение к боевой награде внучке фронтовика, погибшего при форсировании реки Одер

Военный комиссар Пензенской области полковник Андрей Сурков вручил удостоверение к ордену Отечественной войны I степени внучке участника Великой Отечественной войны, к которому он был представлен в 1945 году.

К награде майор, командир 2-го стрелкового батальона 6-го пехотного полка 2-й пехотной дивизии Николай Денисович Овчаров был представлен к ордену Отечественной войны I степени посмертно. В боях за изгнание фашистских захватчиков из Померании отличился как умелый командир, ведя уличные бои и преследуя противника. 16 апреля 1945 года майор Овчаров погиб при форсировании реки Одер.

Церемония передачи удостоверения к высокой награде состоялась в военном комиссариате Пензенской области. Его передали внучке офицера Елене Варшаниной.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

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