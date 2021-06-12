12.06.2021 (10:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали выставку вооружения и военной техники

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали выставку вооружения и военной техники.

Выставку вооружения и военной техники развернули в честь Дня России.

В ходе проведения мероприятия каждый желающий мог подержать в руках АК-74, ПМ, СВД, РПГ-7, а также посмотреть УАЗ-3151, УРАЛ-4320, бронетранспортёр и БРДМ-2. Личный состав продемонстрировали гостям современную экипировку и форму одежды военнослужащих. Также была развёрнута выставка ретро автомобилей.

Кроме того, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отвечали на все вопросы гостей, связанные с тактико-техническими характеристиками экспонируемого вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице