Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.06.2021 (10:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали выставку вооружения и военной техники

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали выставку вооружения и военной техники.

Выставку вооружения и военной техники развернули в честь Дня России.

В ходе проведения мероприятия каждый желающий мог подержать в руках АК-74, ПМ, СВД, РПГ-7, а также посмотреть УАЗ-3151, УРАЛ-4320, бронетранспортёр и БРДМ-2. Личный состав продемонстрировали гостям современную экипировку и форму одежды военнослужащих. Также была развёрнута выставка ретро автомобилей.

Кроме того, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отвечали на все вопросы гостей, связанные с тактико-техническими характеристиками экспонируемого вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области специалисты радиоэлектронной борьбы ЗВО вывели из строя командный пункт условного противника
Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с Днём России
В Ивановской области военнослужащие ЗВО применили ОТРК «Искандер-М» для уничтожения командного пункта
На Балтийском флоте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false