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12.06.2021 (10:30)

В Ленинградской области специалисты радиоэлектронной борьбы ЗВО вывели из строя командный пункт условного противника

В Ленинградской области военнослужащие отдельного батальона РЭБ Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели тренировку по выводу из строя радиоэлектронных систем командного пункта условного противника.

Специалисты РЭБ в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов связи, линий радиосвязи во всех диапазонах частот.

Кроме того, в ходе тренировки были отработаны нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

На занятиях применялась специальная техника РЭБ, в том числе автоматизированные станции помех «Красуха-4с», «Синица», станция постановки мощных шумовых помех СПН-2.4, а также «Житель».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ , Войска РЭБ , Западный военный округ
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