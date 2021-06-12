12.06.2021 (10:30)
В Ленинградской области специалисты радиоэлектронной борьбы ЗВО вывели из строя командный пункт условного противника
В Ленинградской области военнослужащие отдельного батальона РЭБ Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели тренировку по выводу из строя радиоэлектронных систем командного пункта условного противника.
Специалисты РЭБ в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов связи, линий радиосвязи во всех диапазонах частот.
Кроме того, в ходе тренировки были отработаны нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.
На занятиях применялась специальная техника РЭБ, в том числе автоматизированные станции помех «Красуха-4с», «Синица», станция постановки мощных шумовых помех СПН-2.4, а также «Житель».