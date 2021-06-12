12.06.2021 (09:15)
В объединении ВВС и ПВО ВВО завершилась проверка физической подготовленности военнослужащих
Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа завершили сдачу нормативов по физической подготовке.
Личный состав объединения, сдающий нормативы, был представлен комиссии исполняющим обязанности командующего армии ВВС и ПВО ВВО полковником Виталием Демидовым.
Для оценки уровня силовой подготовки, военнослужащие выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания на перекладине, жим штанги лёжа, подъём силой и подъём с переворотом на перекладине и рывки гири.
Выносливость военнослужащих была проверена в забеге на дистанциях на 1 и 3 километра, а быстрота в беге на 60 и 100 метров.
По итогам контрольной проверки личный состав объединения прошел проверку по физической подготовке на «хорошо» и «отлично».
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