12.06.2021 (10:00)

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» сделал остановку в Улан-Удэ

Тематический поезд всероссийской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» сделал остановку в столице Республики Бурятия. Улан-Удэ - крайний населенный пункт на Дальнем Востоке в зоне ответственности Восточного военного округа, где состоялась масштабная военно-патриотическая акция.

На перроне прошла торжественная встреча железнодорожного состава под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.

На митинге выступили начальник воинского эшелона полковник Игорь Сокол, представители правительства Бурятии, городской администрации, юнармейцы.

Гости акции почтили минутой молчания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а затем приступили к осмотру экспонатов передвижной выставки. В тематических вагонах Улан-Удэнцы и гости столицы смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей Республики Бурятия вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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